حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة المئة أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.
وبين المدير العام للتواصل في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 271 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالًا.
وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 86%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.