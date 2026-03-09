Icon

السعودية

خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز.

وجرى خلال الاتصال إدانة الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة، وبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

