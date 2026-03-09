الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن 5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات الإيرانية إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز.
وجرى خلال الاتصال إدانة الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة، وبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.