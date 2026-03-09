خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات الإيرانية

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات ناسا تطلق مهمة فضائية جديدة لدراسة الغلاف الشمسي الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين.
وجرى خلال الاتصال إدانة العدوان الإيراني الذي تعرضت له المملكة، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير الدفاع السويدي بول جونسون.
وجرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.