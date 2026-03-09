خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات الإيرانية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين.

وجرى خلال الاتصال إدانة العدوان الإيراني الذي تعرضت له المملكة، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير الدفاع السويدي بول جونسون.

وجرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.