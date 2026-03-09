Icon

خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات الإيرانية

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين.

وجرى خلال الاتصال إدانة العدوان الإيراني الذي تعرضت له المملكة، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الجاري على أمن واستقرار المنطقة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير الدفاع السويدي بول جونسون.

وجرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.

