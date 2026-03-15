خالد بن سلمان يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويدعو المواطنين للإبلاغ عن مشاهدات الصواريخ والمسيرات

أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بأداء أبطال القوات المسلحة في مختلف أفرعها، مؤكدًا فخره بكفاءتهم العالية في تنفيذ مهامهم لحماية الوطن وصون أمن المواطنين والمقيمين والحفاظ على مقدرات البلاد ومكتسباتها.
وقال وزير الدفاع، في منشور عبر منصة إكس، إن القوات المسلحة تواصل أداء واجبها بكفاءة واقتدار في التصدي للعدوان الإيراني غير المبرر، مشيرًا إلى أن جاهزية القوات المسلحة تعكس مستوى الاحترافية والقدرات التي تتمتع بها في حماية أمن المملكة واستقرارها.
وأكد أن المواطنين والمواطنات شركاء في الدفاع عن الوطن، من خلال الوعي واليقظة تجاه أي تهديدات تستهدف أمن البلاد، داعيًا إلى الإبلاغ عمّا قد يُشاهد من صواريخ أو طائرات مسيرة عبر تطبيق توكلنا.