خالد بن سلمان يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويدعو المواطنين للإبلاغ عن مشاهدات الصواريخ والمسيرات

خالد بن سلمان يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويدعو المواطنين للإبلاغ عن مشاهدات الصواريخ والمسيرات

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ مساءً
مواضيع ذات علاقة

أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بأداء أبطال القوات المسلحة في مختلف أفرعها، مؤكدًا فخره بكفاءتهم العالية في تنفيذ مهامهم لحماية الوطن وصون أمن المواطنين والمقيمين والحفاظ على مقدرات البلاد ومكتسباتها.

وقال وزير الدفاع، في منشور عبر منصة إكس، إن القوات المسلحة تواصل أداء واجبها بكفاءة واقتدار في التصدي للعدوان الإيراني غير المبرر، مشيرًا إلى أن جاهزية القوات المسلحة تعكس مستوى الاحترافية والقدرات التي تتمتع بها في حماية أمن المملكة واستقرارها.

قد يهمّك أيضاً
خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة

خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة

خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات الإيرانية

خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات...

وأكد أن المواطنين والمواطنات شركاء في الدفاع عن الوطن، من خلال الوعي واليقظة تجاه أي تهديدات تستهدف أمن البلاد، داعيًا إلى الإبلاغ عمّا قد يُشاهد من صواريخ أو طائرات مسيرة عبر تطبيق توكلنا.

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري الدفاع الفرنسي والسويدي وإدانة للاعتداءات الإيرانية
السعودية

خالد بن سلمان يتلقى اتصالين من وزيري...

السعودية
خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة
السعودية

خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي...

السعودية
خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة
السعودية

خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان...

السعودية