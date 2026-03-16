خدمات متكاملة لـ3200 معتكف بالمسجد النبوي في العشر الأواخر من رمضان

يستقبل المسجد النبوي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان (3200) معتكف ومعتكفة من جنسيات متعددة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والمجانية التي تهدف إلى تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من السكينة والراحة.

وتمثّل خدمة تنظيم الاعتكاف جانبًا من الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتعزيز التجربة التعبدية لضيوف الرحمن، إذ بلغ عدد المعتكفين (2400) معتكف من الرجال (في السطح الشرقي للمسجد النبوي)، و(800) معتكفة من النساء (في مناطق مخصصة بالتوسعة الشرقية)، أتموا مرحلة التسجيل الإلكتروني المُسبق عبر منصة الهيئة الرسمية لضمان الطاقة الاستيعابية والتنظيم الأمثل للخدمة.

وشملت الخدمات المقدمة للمعتكفين، تهيئة أربع قاعات رئيسة تحوي 48 قسمًا، وتوفير خزانة خاصة لكل معتكف لحفظ الأمتعة والمستلزمات الشخصية، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتنظيم الميداني والترجمة للزوار من مختلف الجنسيات، وتوفير وجبات الإفطار والسحور، والمشروبات على مدار الساعة خلال وقت الإفطار، وخدمات الرعاية الصحية والإسعافات الأولية، وخدمات النظافة والصيانة المستمرة لضمان بيئة نظيفة ومريحة، إلى جانب تأمين الاحتياجات الأساسية للمعتكفين بما يمكّنهم من أداء الصلوات والعبادات في أجواء من الطمأنينة والخشوع.

يذكر أن أكثر من (21) مليون مصلٍ أدوا الصلوات الخمس وصلاة القيام في المسجد النبوي لغاية الـ 20 من شهر رمضان، إضافة إلى أكثر من (579) ألف مصلٍ في الروضة الشريفة، ونحو (1.7) مليون زائر تشرّفوا بالسلام على النبي –صلى الله عليه وسلم– وصاحبيه رضوان الله عليهم.