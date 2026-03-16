خدمات متكاملة لـ3200 معتكف بالمسجد النبوي في العشر الأواخر من رمضان

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستقبل المسجد النبوي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان (3200) معتكف ومعتكفة من جنسيات متعددة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والمجانية التي تهدف إلى تمكينهم من التفرغ للعبادة في أجواء من السكينة والراحة.
وتمثّل خدمة تنظيم الاعتكاف جانبًا من الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتعزيز التجربة التعبدية لضيوف الرحمن، إذ بلغ عدد المعتكفين (2400) معتكف من الرجال (في السطح الشرقي للمسجد النبوي)، و(800) معتكفة من النساء (في مناطق مخصصة بالتوسعة الشرقية)، أتموا مرحلة التسجيل الإلكتروني المُسبق عبر منصة الهيئة الرسمية لضمان الطاقة الاستيعابية والتنظيم الأمثل للخدمة.
وشملت الخدمات المقدمة للمعتكفين، تهيئة أربع قاعات رئيسة تحوي 48 قسمًا، وتوفير خزانة خاصة لكل معتكف لحفظ الأمتعة والمستلزمات الشخصية، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتنظيم الميداني والترجمة للزوار من مختلف الجنسيات، وتوفير وجبات الإفطار والسحور، والمشروبات على مدار الساعة خلال وقت الإفطار، وخدمات الرعاية الصحية والإسعافات الأولية، وخدمات النظافة والصيانة المستمرة لضمان بيئة نظيفة ومريحة، إلى جانب تأمين الاحتياجات الأساسية للمعتكفين بما يمكّنهم من أداء الصلوات والعبادات في أجواء من الطمأنينة والخشوع.
يذكر أن أكثر من (21) مليون مصلٍ أدوا الصلوات الخمس وصلاة القيام في المسجد النبوي لغاية الـ 20 من شهر رمضان، إضافة إلى أكثر من (579) ألف مصلٍ في الروضة الشريفة، ونحو (1.7) مليون زائر تشرّفوا بالسلام على النبي –صلى الله عليه وسلم– وصاحبيه رضوان الله عليهم.

قد يهمّك أيضاً
أجواء إيمانية بالمسجد النبوي في صلاتي العشاء والتراويح ليلة 27 رمضان

أجواء إيمانية بالمسجد النبوي في صلاتي العشاء والتراويح ليلة 27 رمضان

استعدادات مكثفة في المسجد النبوي لاستقبال المصلين ليلة 27

استعدادات مكثفة في المسجد النبوي لاستقبال المصلين ليلة 27

إقرأ المزيد

الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة الإسلامية في رحاب دار الهجرة
السعودية

الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة...

السعودية
“باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي ارتبط بحادثة الاستسقاء في السيرة النبوية
السعودية

“باب الرحمة” في المسجد النبوي.. معلم تاريخي...

السعودية
خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات رحيله فاجبروا نقصان البدايات بإحسان النهايات
السعودية

خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات...

السعودية
أجواء إيمانية بالمسجد النبوي في صلاتي العشاء والتراويح ليلة 27 رمضان
السعودية

أجواء إيمانية بالمسجد النبوي في صلاتي العشاء...

السعودية
خدمة إلكترونية لمعرفة حالة كثافة ممر السلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد النبوي
السعودية

خدمة إلكترونية لمعرفة حالة كثافة ممر السلام...

السعودية
منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب كثافة المصلين في رمضان
السعودية

منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب...

السعودية
رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى المسجد النبوي ليلة 27 رمضان
السعودية

رفع جاهزية النقل الترددي لنقل المصلين إلى...

السعودية
الجدار القبلي في المسجد النبوي.. لوحة معمارية تجسد جمال الزخارف الإسلامية
السعودية

الجدار القبلي في المسجد النبوي.. لوحة معمارية...

السعودية