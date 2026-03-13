Icon

وزير الداخلية القطري: مخزون المياه يكفي لأشهر والأمن الغذائي 18 شهرًا Icon ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام Icon تزامن الشتاء مع رمضان يعيد وهج شَبّة النار ودفء بيوت الشعر في العُلا Icon خدمة إلكترونية لمعرفة حالة كثافة ممر السلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد النبوي Icon الجدار القبلي في المسجد النبوي.. لوحة معمارية تجسد جمال الزخارف الإسلامية Icon اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي Icon دوريات الأمن تضبط مقيمًا لممارسته التسول في المدينة المنورة  Icon حكام مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن Icon جانب من جهود الأفواج الأمنية خلال رمضان في ساحات المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يشير اللون الأخضر إلى كثافة خفيفة والأصفر إلى كثافة متوسطة

خدمة إلكترونية لمعرفة حالة كثافة ممر السلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد النبوي

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إلكترونية تُمكّن الزوار من التعرف على حالة كثافة ممر السلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم وصاحبيه رضي الله عنهما داخل المسجد النبوي، وذلك عبر شاشة تفاعلية تُظهر مستوى كثافة الزوار المتجهين للسلام على الرسول الكريم بشكل لحظي، خاصة مع كثافة الزوار التي يشهدها المسجد النبوي خلال شهر رمضان.

وتُبيّن الخدمة مستوى الزحام من خلال مؤشر لوني يوضح حالة الكثافة؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى كثافة خفيفة، والأصفر إلى كثافة متوسطة، فيما يدل الأحمر على كثافة عالية، بينما يرمز اللون الأبيض إلى عدم توفر الخدمة مؤقتًا.

قد يهمّك أيضاً
وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة الزوار في اختيار الوقت المناسب للسلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم وصاحبيه رضي الله عنهما، بما يسهم في تنظيم تدفق الحشود داخل المسجد النبوي، ويعزز انسيابية حركة الزوار، في ظل الإقبال المتزايد من المصلين والزائرين خلال شهر رمضان.
للوصول للخدمة زيارة الرابط: (https://alharamain.gov.sa/public/?module=salam_to_the_messenger_of_Allah_ar).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

