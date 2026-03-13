خدمة إلكترونية لمعرفة حالة كثافة ممر السلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم في المسجد النبوي

أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إلكترونية تُمكّن الزوار من التعرف على حالة كثافة ممر السلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم وصاحبيه رضي الله عنهما داخل المسجد النبوي، وذلك عبر شاشة تفاعلية تُظهر مستوى كثافة الزوار المتجهين للسلام على الرسول الكريم بشكل لحظي، خاصة مع كثافة الزوار التي يشهدها المسجد النبوي خلال شهر رمضان.
وتُبيّن الخدمة مستوى الزحام من خلال مؤشر لوني يوضح حالة الكثافة؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى كثافة خفيفة، والأصفر إلى كثافة متوسطة، فيما يدل الأحمر على كثافة عالية، بينما يرمز اللون الأبيض إلى عدم توفر الخدمة مؤقتًا.
وتهدف هذه الخدمة إلى مساعدة الزوار في اختيار الوقت المناسب للسلام على النبي صلّى الله عليه وسلّم وصاحبيه رضي الله عنهما، بما يسهم في تنظيم تدفق الحشود داخل المسجد النبوي، ويعزز انسيابية حركة الزوار، في ظل الإقبال المتزايد من المصلين والزائرين خلال شهر رمضان.
للوصول للخدمة زيارة الرابط: (https://alharamain.gov.sa/public/?module=salam_to_the_messenger_of_Allah_ar).