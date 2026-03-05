Icon

الأمن والأمان في المملكة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات

خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٨ صباحاً
خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يوثق لقطات من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان، حيث يؤدي المصلون والمعتمرون والزوار، الصلاة والقيام والتراويح والمناسك في يسر وسهولة وأمان واطمئنان وخشوع.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال جاهزيتها وكامل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال تنفيذ خطتها التشغيلية للشهر الكريم، المرتكزه على عشرة مسارات رئيسة، وتتضمن أكثر من مئة مبادرة، وعشرات البرامج النوعية العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية الشاملة.

منظومة متكاملة من الخدمات

وأوضحت الرئاسة أن الخطة الرمضانية تأتي امتدادًا لرسالتها في تعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وإثراء التجربة الإيمانية للقاصدين والمعتمرين والزائرين، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تراعي كثافة الموسم وعالميته، باستثمار أحدث التقنيات والوسائل الرقمية، والتوسع في خدمات اللغات والترجمة؛ بما يواكب التنوع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن.

وتشمل الخطة تعزيز الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد، وإجابة السائلين والسائلات، إضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية في مجالات التوعية الشرعية والفكرية، وتوزيع المصاحف والكتيبات الإثرائية والرسائل التوعوية على المعتمرين والقاصدين والزائرين؛ بما يسهم في تعميق الوعي الشرعي، وإثراء رحلتهم الإيمانية.

وأكدت الرئاسة جاهزية كوادرها البشرية ومنظومتها التشغيلية والتقنية لتقديم خدماتها بجودة عالية، وتهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والخشوع.

وبيّنت أن خطتها الرمضانية تنطلق من منهج الوسطية والاعتدال، وتجسّد ريادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتعكس التميز المؤسسي في تقديم الخدمات الدينية النوعية، تحقيقًا لتطلعات القيادة ، في العناية بضيوف الرحمن وشرف خدمة الحرمين الشريفين.

 

