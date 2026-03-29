دراسة: المستخدمون يميلون لتبني آراء تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أفادت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “ساينس أدفانسز” أن تطبيقات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تؤثر في تشكيل الرأي العام، حيث يميل المستخدمون إلى تبني المواقف التي تعرضها هذه الأنظمة.
وشملت الدراسة 2500 مشارك استخدموا تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء الكتابة حول قضايا عامة، وأظهرت النتائج تقارب آراء المشاركين مع توجهات المنصات التي استعانوا بها.
ووفقًا للدراسة فإن تأثير هذه التطبيقات يفوق تأثير النصوص الثابتة، كما أن التنبيه المسبق أو اللاحق لتحيزاتها لم يسهم في الحد من هذا التأثير.
وأشارت إلى أن المستخدمين يتفاعلون مع هذه الأنظمة بغض النظر عن توجهاتها.