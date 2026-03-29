الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

دراسة: المستخدمون يميلون لتبني آراء تطبيقات الذكاء الاصطناعي

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
دراسة: المستخدمون يميلون لتبني آراء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

أفادت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “ساينس أدفانسز” أن تطبيقات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تؤثر في تشكيل الرأي العام، حيث يميل المستخدمون إلى تبني المواقف التي تعرضها هذه الأنظمة.

وشملت الدراسة 2500 مشارك استخدموا تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء الكتابة حول قضايا عامة، وأظهرت النتائج تقارب آراء المشاركين مع توجهات المنصات التي استعانوا بها.

ووفقًا للدراسة فإن تأثير هذه التطبيقات يفوق تأثير النصوص الثابتة، كما أن التنبيه المسبق أو اللاحق لتحيزاتها لم يسهم في الحد من هذا التأثير.
وأشارت إلى أن المستخدمين يتفاعلون مع هذه الأنظمة بغض النظر عن توجهاتها.

