دراسة تكشف فجوة تنظيمية في إتاحة علاجات السرطان

ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز” مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض
أظهرت دراسة طبية أسترالية حديثة، أجراها المركز الأسترالي للطب الجيني للسرطان (Omico)، وجود فجوة تنظيمية تحدّ من وصول مرضى السرطان إلى العلاجات المبتكرة رغم توفرها علميًا.
وأوضح المشرف على الدراسة الدكتور ديفيد توماس أن الدراسة، التي أُجريت ضمن برنامج “الفحص الجزيئي والعلاجات الموجهة” (MoST)، وشملت 3383 مريضًا، أظهرت أن 37.5% من المرضى لديهم مؤشرات جينية قابلة للعلاج، في حين لم تتجاوز نسبة الوصول الفعلي إلى هذه العلاجات 3.4%.
وبيّن أن القيود المرتبطة بالتجارب السريرية والبنية التحتية تمثل أبرز التحديات أمام المرضى، مؤكدًا أهمية تطوير السياسات الصحية وتعزيز البنية التحتية للتجارب السريرية لضمان إتاحة العلاجات المتقدمة بصورة عادلة ومستدامة.