دراسة تكشف فجوة تنظيمية في إتاحة علاجات السرطان

أظهرت دراسة طبية أسترالية حديثة، أجراها المركز الأسترالي للطب الجيني للسرطان (Omico)، وجود فجوة تنظيمية تحدّ من وصول مرضى السرطان إلى العلاجات المبتكرة رغم توفرها علميًا.

وأوضح المشرف على الدراسة الدكتور ديفيد توماس أن الدراسة، التي أُجريت ضمن برنامج “الفحص الجزيئي والعلاجات الموجهة” (MoST)، وشملت 3383 مريضًا، أظهرت أن 37.5% من المرضى لديهم مؤشرات جينية قابلة للعلاج، في حين لم تتجاوز نسبة الوصول الفعلي إلى هذه العلاجات 3.4%.

وبيّن أن القيود المرتبطة بالتجارب السريرية والبنية التحتية تمثل أبرز التحديات أمام المرضى، مؤكدًا أهمية تطوير السياسات الصحية وتعزيز البنية التحتية للتجارب السريرية لضمان إتاحة العلاجات المتقدمة بصورة عادلة ومستدامة.