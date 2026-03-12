Icon

السعودية

دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٥ مساءً
دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول
المواطن - فريق التحرير

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض 4 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية لممارستهم التسول، وأُوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.

