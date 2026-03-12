دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس #يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض 4 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية لممارستهم التسول، وأُوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.