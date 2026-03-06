رئيس إيران: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة الدفاع الإماراتية: دمرنا 205 صواريخ باليستية و 1184 مسيّرة و8 صواريخ جوالة حتى الآن أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غانا خطيب المسجد الحرام: أدركوا العشر الأواخر من رمضان وبادروا فالخير مفسوح والأعمال بالخواتيم بئر الفُقير.. معلم تاريخي يروي قصة نبوية ويعزز التجربة الثقافية في المدينة المنورة ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي ورئيسي فلسطين وجيبوتي خطيب المسجد النبوي: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق الرياض
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، أن بلاده تلقت خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات وساطة من دول مختلفة لاحتواء الحرب.
وأوضح بزشكيان أن إيران أبلغت الوسطاء تمسكها بخيار التهدئة والعمل على خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن موقف طهران في هذا الشأن واضح ويتمثل في السعي إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.
وأضاف أن بلاده رغم التزامها بمسار التهدئة، لن تتردد في الدفاع عن كرامتها الوطنية وسيادتها في مواجهة أي تهديد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة منذ 28 فبراير الماضي، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل إيران، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين في طهران.