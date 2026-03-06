رئيس إيران: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، أن بلاده تلقت خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات وساطة من دول مختلفة لاحتواء الحرب.

وأوضح بزشكيان أن إيران أبلغت الوسطاء تمسكها بخيار التهدئة والعمل على خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن موقف طهران في هذا الشأن واضح ويتمثل في السعي إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأضاف أن بلاده رغم التزامها بمسار التهدئة، لن تتردد في الدفاع عن كرامتها الوطنية وسيادتها في مواجهة أي تهديد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة منذ 28 فبراير الماضي، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل إيران، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين في طهران.