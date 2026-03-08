Icon

العالم

رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
رئيس الإمارات يزور وزارة الدفاع ويطلع على جاهزية القوات في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة
المواطن - فريق التحرير

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزارة الدفاع، في إطار متابعته تطورات الأوضاع الراهنة والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالشؤون الدفاعية والعسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

واطلع رئيس الإمارات خلال الزيارة على جاهزية القوات المسلحة وقدراتها في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

