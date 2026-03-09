ناسا تطلق مهمة فضائية جديدة لدراسة الغلاف الشمسي الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء ملك البحرين: سلاح الجو على جاهزية قتالية ومهارية رفيعة والبحرينيون اليوم أكثر قوة واتحادًا أمير الكويت: الوطن خط أحمر ولدينا الحق الكامل في الدفاع عن أنفسنا أوقات كثافة المعتمرين في رمضان 1447 لتيسير أداء المناسك
قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة الرامية إلى تهدئة التوترات.
وشدد على أن هذه الهجمات تهدد أمن المنطقة وتعرض أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد للخطر.
وتابع رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها، والحرب ستنتهي على طاولة مفاوضات وبحل دبلوماسي.
وأكد أن استمرار التصعيد ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي والعالمي، داعيًا إلى ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحوار لتجنب تداعيات أوسع على الاقتصاد الدولي وأمن المنطقة.