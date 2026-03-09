قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة الرامية إلى تهدئة التوترات.

وشدد على أن هذه الهجمات تهدد أمن المنطقة وتعرض أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد للخطر.

وتابع رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها، والحرب ستنتهي على طاولة مفاوضات وبحل دبلوماسي.

وأكد أن استمرار التصعيد ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي والعالمي، داعيًا إلى ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحوار لتجنب تداعيات أوسع على الاقتصاد الدولي وأمن المنطقة.