السعودية

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

السعودية