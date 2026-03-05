Icon

رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء 

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

