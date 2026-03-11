طيران الجزيرة الكويتية: بدء العمليات التشغيلية من مطار القيصومة برحلة إلى القاهرة رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس أجواء إيمانية وانسيابية تامة في حركة المعتمرين بالمسجد الحرام صباح 22 رمضان أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز 556 مليون ريال صافي الربح المعدل لطيران ناس المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع ومركز الرايس, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية, وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.