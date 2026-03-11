رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع ومركز الرايس, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية, وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.