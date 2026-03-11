Icon

طيران الجزيرة الكويتية: بدء العمليات التشغيلية من مطار القيصومة برحلة إلى القاهرة Icon رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس Icon أجواء إيمانية وانسيابية تامة في حركة المعتمرين بالمسجد الحرام صباح 22 رمضان Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة للنازحين في قطاع غزة Icon سلطنة عُمان: إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم Icon إخلاء طاقم سفينة تجارية إثر هجوم بمقذوف في مضيق هرمز Icon 556 مليون ريال صافي الربح المعدل لطيران ناس Icon المرور يدعو ضيوف الرحمن لاستخدام النقل العام لضمان انسيابية الحركة Icon سقوط مسيرتين في محيط مطار دبي الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠١ مساءً
رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع ومركز الرايس, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية, وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية

لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد