ريف السعودية يُعلن إنشاء مُدن ومشاتل ومصنعٍ للورد في جازان

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن الانتهاء من إنشاء عددٍ من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية في قطاع الورد، شملت مشاريع مُدن الورد، ومصانع استخلاص الورد، بالإضافة إلى مراكز شتلات الورد، وذلك بهدف دعم القطاع، وتحسين نمط حياة صغار المنتجين، من خلال تحقيق جدوى اقتصادية لمشاريعهم، بما يُسهم في تطوير القطاع الزراعي، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ “ريف السعودية” ماجد البريكان، أن المشاريع التي تم الإعلان عنها، شملت إنشاء مُدن ومشاتل للورود والنباتات العطرية في محافظة أحد المسارحة، ومحافظة أبو عريش (المتنزه الوطني) بمنطقة جازان، وإنشاء مصنع استخلاص للورود والنباتات، ومشاتل في محافظة أبو عريش (المتنزه الوطني) بمنطقة جازان، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز الورد بالطائف، الذي توقف العمل به لاستكمال بعض الدراسات الخاصة بالمشروع.

وأبان البريكان، أن مشروع مُدن الورد يستهدف تطوير زراعة الورد والنباتات العطرية في جازان، وإدخال نباتات عطرية جديدة إلى المنطقة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال الاستغلال الأمثل للمياه المجدّدة في الإنتاج الزراعي غير التقليدي، وتطوير طرق قطاف ونقل الورود والنباتات العطرية، مشيرًا إلى أن مخرجات المشروع تتضمن إنشاء مزرعة نموذجية مكشوفة لزراعة الورد والنباتات العطرية، وبيوت محمية بأحدث التقنيات في التحكم والتشغيل، إضافةً إلى تدريب الشباب من الجنسين على التقنيات الحديثة في إنتاج الورد والنباتات العطرية.

وأضاف أن مشروع مصنع استخلاص الورد يهدف إلى دعم المزارعين وتعظيم الاستفادة من الورد ومخلفاته، وتدريب المزارعين والمهندسين على تقنية استخلاص الزيوت الحديثة، وشرح جدواها الاقتصادية، إضافة إلى تحقيق الأهداف السابقة، كما تضمنت مخرجات المشروع تنفيذ مبنى معمل استخلاص وتعبئة زيت الورد، على مساحة إجمالية لا تقل عن (2000) متر مربع، إلى جانب المباني الخدمية الملحقة بالمصنع، مبينًا أن مشروع مركز الورد يهدف إلى إنتاج شتلات ورد قوية وسليمة، والإسهام في الحافظ على أصناف الورد في البيئة الطبيعية، وإنتاج زيت الورد عالي الجودة بتقنيات حديثة، إلى جانب تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة؛ لتحسين وزيادة الإنتاج.

يُذكر أن برنامج “ريف السعودية”، يسعى من خلال دعمه لقطاع الورد، والقطاعات الأخرى، إلى تطويرها ورفع جدواها الاقتصادية، من خلال إنشاء المشاريع والمبادرات الإستراتيجية، لتحسين نمط الحياة، والأمن الغذائي، مما يُسهم في دعم وتعزيز القطاع الزراعي في المملكة.