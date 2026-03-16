سعود بن نهار يزور المسجد النبوي ويشارك أئمته الإفطار

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة في الروضة الشريفة، وتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

كما التقى سموه أصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي الشريف، وشاركهم طعام الإفطار.