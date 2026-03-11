سفير المملكة يزور يزور جناح السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2026

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، جناح المملكة المشارك في معرض لندن الدولي للكتاب 2026م، الذي تقود مشاركته هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك خلال جولة تعريفية اطّلع خلالها على أركان الجناح وما يقدمه من برامج وفعاليات ثقافية تعكس ثراء المشهد الأدبي والثقافي في المملكة.

واستمع سموه إلى شرح حول مشاركة المملكة في المعرض وما تتضمنه من مبادرات ثقافية وإصدارات معرفية تسهم في التعريف بالأدب السعودي وتعزيز حضوره في المحافل الدولية، إضافةً إلى التعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة لدعم قطاع الأدب والنشر والترجمة وتطويره.



واطّلع سمو السفير على محتوى الجناح الذي يضم مجموعة من الإصدارات الأدبية والمعرفية، إلى جانب التعريف بعدد من المبادرات والبرامج التي تدعم حركة الترجمة والنشر في المملكة، وتُبرز تطور المشهد الثقافي السعودي وتنوعه.

ويقدم الجناح في المعرض تجربة ثقافية تعكس الحراك الأدبي المتنامي في المملكة، من خلال عرض إصدارات أدبية ومعرفية متنوعة، والتعريف بالمبادرات التي تسهم في دعم الكتّاب والمترجمين والناشرين، وتعزيز حضور الأدب السعودي على المستوى الدولي.

وتأتي المشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب 2026م في إطار جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية ودور النشر العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.