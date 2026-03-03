سقوط شظايا مسيّرات يتسبب في تعطّل خطي كهرباء بالكويت

صرّحت المتحدثة الرسمية لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة، عن خروج خطان هوائيان لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في جنوب البلاد، وذلك نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيّرة.

وأكّدت حياة أن الحادث لم يسفر عن أي انقطاعات في التيار الكهربائي، حيث تم تعويض تغذية الأحمال الكهربائية عبر الخطوط البديلة وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي للعملاء واستقرار الشبكة الكهربائية.

وأوضحت أن فرق الطوارئ المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الحادث، حيث تقوم حالياً بتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.

وأكدت المهندسة فاطمة حياة أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزالان تحت السيطرة، وأن منظومتي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية، مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.