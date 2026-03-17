سلمان للإغاثة يوزّع 3.089 كرتون تمر في حلب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (3.089) كرتون تمر في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (3.089) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.