سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في الخرطوم

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (550) سلة غذائية للأسر النازحة والعائدة إلى ديارها في محلية الخرطوم بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (3.092) فردًا، ضمن مشروع مبادرة “مدد” السودان (2026م).
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.