سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (700) سلة غذائية للأسر النازحة والعائدة إلى ديارها في محلية أم رمتة بمركز الصوفي بولاية النيل الأبيض في السودان، استفاد منها (6,068) فردًا، ضمن مشروع “مدد” السودان للعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.