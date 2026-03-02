سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10488 نقطة

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (13.36) نقطة، ليصل إلى مستوى (10488.91) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (7.2) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (277) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (74) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (189) شركة.
وكانت أسهم شركات ثمار، وتكافل الراجحي، والبحري، والصناعات الكهربائية، العربية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سهل، وطيران ناس، وسينومي سنترز، ومجموعة إم بي سي، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.60%) و(6.41%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، والصناعات الكهربائية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (65.12) نقطة، ليصل إلى مستوى (22532.90) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (13) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.2) مليون سهم.