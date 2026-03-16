Icon

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر Icon السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات Icon برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس Icon لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٧ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10946.26 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (59.63) نقطة ليقفل عند مستوى (10946.26) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (6.2) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (250) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (203) شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (58) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الماجدية، وإعمار، والغاز، والتعمير، وأسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتحاد، ومحطة البناء، وينساب، وكيمانول، والأندلس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.62%) و(9.93%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والأهلي، وكيان السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وجمجوم فارما، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (295.72) نقطة ليقفل عند مستوى (22734.54) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (23) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (1.3) مليون سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10886.63 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى...

السوق