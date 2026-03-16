سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10946.26 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (59.63) نقطة ليقفل عند مستوى (10946.26) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (6.2) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (250) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (203) شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (58) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الماجدية، وإعمار، والغاز، والتعمير، وأسمنت الجنوب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتحاد، ومحطة البناء، وينساب، وكيمانول، والأندلس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.62%) و(9.93%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والأهلي، وكيان السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وجمجوم فارما، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (295.72) نقطة ليقفل عند مستوى (22734.54) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (23) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (1.3) مليون سهم.