Icon

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تجهيز السوق بعناصر متكاملة تواكب تطلعات الزوار

سوق البلدة الرمضاني بصامطة.. وجهة مجتمعية تعزز جودة الحياة وتنشط الحراك الاقتصادي

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٠ مساءً
سوق البلدة الرمضاني بصامطة.. وجهة مجتمعية تعزز جودة الحياة وتنشط الحراك الاقتصادي
المواطن - واس

يُعدّ سوق البلدة الرمضاني بمحافظة صامطة أحد مستهدفات أمانة منطقة جازان، نظرًا لأهمية السوق ودوره في تعزيز جودة الحياة وتنشيط الحراك الاقتصادي والاجتماعي خلال شهر رمضان.
واختير موقع السوق بعناية في حديقة حطين بالضاحية، ليكون وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، مستفيدًا من موقعه الحيوي القريب من أسواق النفع العام، بما يسهم في زيادة الإقبال وتنشيط الحركة التجارية بالمحافظة.
ويمتد السوق على مساحة تُقدّر بـ(5000) متر مربع، ويضم (18) منفذًا للبيع لمجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، إلى جانب (12) بسطة مخصصة للأسر المنتجة ضمن مبادرة بسطة خير السعودية، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية، من خلال إتاحة فرص بيع منظّمة في بيئة جاذبة وآمنة.
وحرصت بلدية محافظة صامطة على تجهيز السوق بعناصر متكاملة تواكب تطلعات الزوار، إذ جُهزت جلسات خارجية مريحة للعائلات، وأُبرزت الهوية التراثية للمحافظة عبر مجسمات ومعالم رمزية، من أبرزها بئر مصبري وقلعة صامطة، إضافة إلى تزيين الموقع بالإضاءة والزينة الرمضانية التي تعكس أجواء الشهر الكريم وتضفي طابعًا جماليًا مميزًا.
وصُممت ممرات داخلية منظمة تسهم في تسهيل حركة التنقل بين الأركان، مع توفير لوحات تعريفية وإرشادية تعزز تجربة الزائر، وتضمن انسيابية الحركة ووضوح الخدمات المقدمة.
ويأتي تنفيذ السوق ضمن جهود البلدية في تفعيل المبادرات المجتمعية، وتعزيز الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، وتوفير بيئة جاذبة تدعم الاقتصاد المحلي، وتُسهم في إحياء الموروث الشعبي، وتقديم تجربة رمضانية متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
ويجسّد سوق البلدة الرمضاني بصامطة نموذجًا للمشروعات الموسمية ذات الأثر المجتمعي، التي تنبض بالحياة، وتترجم مستهدفات تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وتفتح آفاقًا أوسع لتمكين المجتمع ودعم مبادراته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد