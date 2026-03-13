شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصًا لنشر معلومات مضللة وتصوير مواقع الأحداث

أعلنت شرطة أبوظبي ضبط 45 شخصاً من جنسيات مختلفة، لقيامهم بتصوير مواقع متعددة خلال الأحداث الجارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تداول معلومات غير دقيقة ومضللة من شأنها إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع.

وأوضحت الشرطة أن مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرصد ومتابعة التجاوزات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.

وشددت الشرطة على ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو غير صادر عن الجهات الرسمية، لما قد يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.

كما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير مواقع الأحداث أو نشر المقاطع المرتبطة بها، حفاظاً على سلامة الإجراءات المتبعة وحمايةً للمصلحة العامة.

وأكدت أن الجهات المختصة تتابع عن كثب ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القوانين أو يسهم في نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، مشددة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والتعاون من جميع أفراد المجتمع.