Icon

الداخلية القطرية تعلن إخلاء مناطق محددة مؤقتاً كإجراء احترازي Icon #يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية: تسجيل واستبعاد غير السعوديين يتم آليًا وفق بيانات الموارد البشرية Icon شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصًا لنشر معلومات مضللة وتصوير مواقع الأحداث Icon تنظيم دقيق للحشود في المسجد الحرام ليلة 25 رمضان Icon الفيحاء يتغلّب على الاتفاق بهدف نظيف Icon دوري روشن.. القادسية يتغلب على الأهلي بثلاثية  Icon اعتراض 121 صاروخًا و193 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية Icon الرياض يكسب الاتحاد في الجولة 26 من دوري روشن Icon #يهمك_تعرف | ضوابط تسجيل الأرملة في حساب المواطن Icon أتربة مثارة ورياح على الشمالية حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

شرطة أبوظبي تضبط 45 شخصًا لنشر معلومات مضللة وتصوير مواقع الأحداث

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شرطة أبوظبي ضبط 45 شخصاً من جنسيات مختلفة، لقيامهم بتصوير مواقع متعددة خلال الأحداث الجارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تداول معلومات غير دقيقة ومضللة من شأنها إثارة الرأي العام ونشر الشائعات بين أفراد المجتمع.

وأوضحت الشرطة أن مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرصد ومتابعة التجاوزات المرتبطة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تعد مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.

وشددت الشرطة على ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أو إعادة تداول أي محتوى غير موثوق أو غير صادر عن الجهات الرسمية، لما قد يسببه ذلك من تأثيرات سلبية على الأمن المجتمعي وسير الإجراءات الأمنية.

كما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بعدم تصوير مواقع الأحداث أو نشر المقاطع المرتبطة بها، حفاظاً على سلامة الإجراءات المتبعة وحمايةً للمصلحة العامة.

وأكدت أن الجهات المختصة تتابع عن كثب ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف القوانين أو يسهم في نشر الشائعات أو المعلومات المضللة، مشددة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والتعاون من جميع أفراد المجتمع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

