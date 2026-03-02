Icon

السعودية

ضبط مخالف لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
ضبط مخالف لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، واتخذ بحقه الإجراءات النظامية.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

