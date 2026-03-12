ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك

بدء أعمال السجل العقاري في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية ضمن مشروع محمد بن سلمان.. مسجد الجامع معلمٌ تاريخي وامتداد لذاكرة المجتمع في ضباء المجالس الرمضانية.. تقليد أصيل يعزز التلاحم الاجتماعي في المجتمع السعودي هيئة المياه لملاك محطات تعبئة المياه: بادروا بالحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة طرق تجنب أعراض الجهاز الهضمي في رمضان فيصل بن بندر يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر SVC تستثمر 4.5 مليارات ريال.. وتعزز محافظة السعودية على صدارة المنطقة في الاستثمار الجريء ارتفاع أسعار النفط سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في النيل الأبيض السودانية
ضبطت شرطة منطقة تبوك مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لممارسته التسول، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.