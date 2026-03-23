Icon

ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود Icon حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند Icon القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة Icon أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء  Icon لقطات لأمطار حائل اليوم  Icon أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر Icon إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٥ مساءً
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (11) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد