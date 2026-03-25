ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في عسير

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الباكستانية والأفغانية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة عسير، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (8) معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

