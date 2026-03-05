طيران ناس: رحلات استثنائية محدودة بين السعودية ودبي ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة

أعلن طيران ناس عن تشغيل رحلات استثنائية محدودة بين السعودية ودبي ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة 6 مارس.

وأوضح طيران ناس أنه سيتم إتاحة الحجز للرحلات الجوية بين السعودية ودبي عبر موقعه الإلكتروني.