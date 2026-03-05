طيران ناس: رحلات استثنائية محدودة بين السعودية ودبي ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج
أعلن طيران ناس عن تشغيل رحلات استثنائية محدودة بين السعودية ودبي ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة 6 مارس.
وأوضح طيران ناس أنه سيتم إتاحة الحجز للرحلات الجوية بين السعودية ودبي عبر موقعه الإلكتروني.