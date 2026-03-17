Icon

مسجد القلعة في الحناكية.. معلمٌ يستعيد حضوره ضمن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد Icon إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لنشر أخبار كاذبة ومقاطع مفبركة في البحرين Icon تهيئة حدائق مكة المكرمة لاستقبال الزوار في إجازة عيد الفطر Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ و45 مسيرة Icon الإفراط في تناول الحلويات يسبب التعب والخمول خلال أيام العيد Icon سلمان للإغاثة يوزّع 5.153 كرتون تمر في ريف دمشق  Icon التهاني والتبريكات تنهال على تركي بن سلمان Icon 240 موظفًا وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام Icon هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٢ مساءً
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي بدولة قطر.

وجرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من تطورات أمنية، في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة.

وأكد الجانبان على متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على مواصلة تطوير التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

كما أكد سمو وزير الداخلية وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

