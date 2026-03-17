عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان مستجدات الأوضاع في المنطقة

مسجد القلعة في الحناكية.. معلمٌ يستعيد حضوره ضمن مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لنشر أخبار كاذبة ومقاطع مفبركة في البحرين تهيئة حدائق مكة المكرمة لاستقبال الزوار في إجازة عيد الفطر الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ و45 مسيرة الإفراط في تناول الحلويات يسبب التعب والخمول خلال أيام العيد سلمان للإغاثة يوزّع 5.153 كرتون تمر في ريف دمشق التهاني والتبريكات تنهال على تركي بن سلمان 240 موظفًا وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة رياح شديدة على منطقة حائل
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي بدولة قطر.
وجرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من تطورات أمنية، في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة.
وأكد الجانبان على متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على مواصلة تطوير التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
كما أكد سمو وزير الداخلية وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.