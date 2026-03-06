عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية محسن رضا نقوي.

وأدان معالي وزير الداخلية الباكستاني خلال الاتصال الاعتداءات السافرة التي استهدفت المملكة، مؤكدًا تضامن بلاده في مواجهة أي تهديدات تمس أمن المملكة واستقرارها.

كما جرى خلال الاتصال بحث المستجدات الراهنة والتأكيد المشترك على التعاون الثنائي وتعزيزه في إطار الشراكة بين البلدين الشقيقين.