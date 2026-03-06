Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon أمانة الرياض تعتمد أسماء 7 حدائق بمشاركة الأهالي ضمن “أهلها يسمونها” Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٤ صباحاً
عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية محسن رضا نقوي.

وأدان معالي وزير الداخلية الباكستاني خلال الاتصال الاعتداءات السافرة التي استهدفت المملكة، مؤكدًا تضامن بلاده في مواجهة أي تهديدات تمس أمن المملكة واستقرارها.

قد يهمّك أيضاً
عبدالعزيز بن سعود يترأس الاجتماع الـ33 لأمراء المناطق ويؤكد تسخير الإمكانات لتعزيز الأمن واستضافة العالقين الخليجيين

عبدالعزيز بن سعود يترأس الاجتماع الـ33 لأمراء المناطق ويؤكد تسخير الإمكانات لتعزيز...

برعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد حفل تخريج المجندات

برعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد حفل تخريج المجندات

كما جرى خلال الاتصال بحث المستجدات الراهنة والتأكيد المشترك على التعاون الثنائي وتعزيزه في إطار الشراكة بين البلدين الشقيقين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سعود يترأس الاجتماع الـ33 لأمراء المناطق ويؤكد تسخير الإمكانات لتعزيز الأمن واستضافة العالقين الخليجيين
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سعود يترأس الاجتماع الـ33 لأمراء...

أخبار رئيسية