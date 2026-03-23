السعودية

عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٥ مساءً
عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها
المواطن - واس

سجلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بمحافظة أبها، و35,1 ملم في الفوهة ببلقرن، و33,3 ملم في مطار أبها، و33,0 ملم في العسران بسراة عبيدة، و32,4 ملم في آل خلف بسراة عبيدة، و28,0 ملم في وادي ذهب بأبها، 27,6 ملم في ردوم بأبها، و27,0 ملم في الحرجة، ومركز إمارة الشعف بأبها 24,9 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت 104 محطات رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف).

الأجواء الماطرة تزيّن عيد الفطر في عسير

شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول

وأوضح التقرير، أن محافظة الأفلاج في منطقة الرياض سجّلت 35,2 ملم، وحي المصانع بالرياض 14,0 ملم، والحاير بالرياض 12,8 ملم، وطريق الملك عبدالله بالأفلاج 10,7 ملم، ومطار وادي الدواسر 9,7 ملم، وليلى بالأفلاج 6,8 ملم، فيما سجّل مطار الأحساء في المنطقة الشرقية 27,0 ملم، وحي القادسية بالدمام 21,6 ملم، وقرية الدغيثر بالخبر 18,4 ملم، والطرف بالأحساء 14,6 ملم، وقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران 14,2 ملم، وبقيق 13,8 ملم، إلى جانب تسجيل جازان لـ 26,5 ملم في الدائر، و14,6 ملم في الحقو ببيش، و1,8 ملم في الريث.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة تبوك 20,0 ملم في رحيب بتبوك، و7,4 ملم في الزيتة بحقل، و5.4 ملم في طريق الملك عبدالله بتبوك، و4,2 ملم في كلٍ من مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومركز صحي شقري بتبوك، فيما سجّلت نجران 7,9 ملم في بدر الجنوب، و2,8 ملم في النمصة ببدر الجنوب، و1,5 ملم في حبونا، و1,0 ملم في بئر عسكر بنجران، إلى جانب تسجيل مكة المكرمة لـ 4,6 ملم في كياد بالقنفذة، والجوف 4,0 ملم في وعلة بطبرجل، و3,8 ملم في الوطنية الزراعية بطبرجل، و0,7 ملم في مطار الجوف، وسجّلت الباحة 0,8 ملم في بلجرشي، وفي الحدود الشمالية سجّل كلٌ من رفحاء، ومطار رفحاء 0,5 ملم.

ودعت الوزارة المهتمين لمعرفة مزيد حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال (24) ساعة إلى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4uTcNqP.

الأجواء الماطرة تزيّن عيد الفطر في عسير

