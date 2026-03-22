عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم

سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة، بـ36,0 ملم في وادي ذهب بمحافظة أبها، كما سجّل حي الشفاء بسراة عبيدة 35.6 ملم، ومطار أبها 34,5 ملم، والحرجة 33,8 ملم، وآل خلف في سراة عبيدة 27,2 ملم، وآل تمام في أبها 22,0 ملم، وكلٌ من طبب في أبها، والعسران في سراة عبيدة 16,8 ملم، وتمنية في أبها 15,4 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 74 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف).
وأوضح التقرير، أن منطقة تبوك سجّلت 14,6 ملم في الزيتة بحقل، و10,2 ملم في البدع، و8,3 ملم في علقان بحقل، و5,6 ملم في شركة تادكو الزراعية بتبوك، و2,0 ملم في طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحقل، فيما سجّلت منطقة نجران 10,7 ملم في الخالدية بيدمة، و3,0 ملم في مطار شرورة، و2,8 ملم في مطار نجران، و2,5 ملم في نجران، و1,1 ملم في الأخدود بنجران، وسجّلت القرعة في العارضة بمنطقة جازان 6,4 ملم، وبلغازي في العيدابي 3,0 ملم.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الجوف 4,5 ملم في القريات، و2,8 ملم في وعلة بطبرجل، و2,5 ملم في عين الحواس بالقريات، و2,3 ملم في محمية الملك سلمان، و2,2 ملم في مطار القريات، فيما سجّل مطار طريف في الحدود الشمالية 3,8 ملم، والجراني في طريف 1,7 ملم، وطريف 1,3 ملم، إلى جانب تسجيل منطقة الرياض لـ2,9 ملم في البديع الشمالي بالأفلاج، و0,6 ملم في وادي الدواسر، ومنطقة الباحة 1,2 ملم في الباهر بالباحة، و1,0 ملم في بلجرشي، و0,6 ملم في الجوة بالمخواة.