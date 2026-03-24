Icon

بالفيديو.. جريمة صادمة داخل متجر في أنطاليا التركية Icon ماكرون يدعو إيران إلى الانخراط بنية حسنة في المفاوضات لإنهاء الحرب Icon الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 Icon العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني Icon مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران Icon مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز Icon الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر Icon متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر Icon عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي Icon محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

عون: لبنان لن يخوض حروب الآخرين على أرضه وقرار السلم والحرب بيد الدولة

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ مساءً
عون: لبنان لن يخوض حروب الآخرين على أرضه وقرار السلم والحرب بيد الدولة
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، إن الحرب كان من الممكن تفاديها لو تجاوبت إسرائيل مع الدعوات للانسحاب من الأراضي المحتلة والالتزام باتفاق عام 2024.

وشدد عون على أن لبنان لا يمكنه خوض حروب الآخرين على أرضه، مؤكدا أن قرارات الدولة بشأن حصر السلاح وملفي السلم والحرب هي قرارات نهائية لا رجوع عنها.

جاء ذلك خلال استقبال عون للمسؤول البريطاني إدوارد أهلغرين، حيث أشار إلى أن «قصف إسرائيل للجسور يهدف إلى عزل قرى وبلدات جنوب الليطاني عن بقية المناطق اللبنانية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية»، بحسب موقع العربية.نت الإخباري.

وأكد عون أن «مبادرة التفاوض التي أطلقها قبل أيام لا تزال قائمة وقد حظيت بدعم إقليمي ودولي، ويجب أن تتجاوب إسرائيل مع الدعوات إلى وقف إطلاق النار وتفعيل هذه المبادرة».

وأضاف أن لقاءاته مع المسؤولين الكبار والأحزاب تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وحصانة الوحدة الوطنية، مؤكدا ثقته في أن «اللبنانيين يشكلون حزمة واحدة في مواجهة التحديات الراهنة».

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

