عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي

وجهت وزارة الصحة، باتباع ست عادات صحية لعيد أكثر توازنا وصحة.

وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن هذه العادات الصحية تشمل، تناول الفاكهة الطازجة بدلا من الحلويات، والاستمرار بممارسة النشاط البدني والحرص على النوم 8 ساعات ليلا على الأقل.

ونصحت وزارة الصحة بالحرص على استبدال الشوكولاتة بالحليب، والحفاظ على شرب 8 إلى 10 أكواب ما، ومنع اللعب بالألعاب النارية في المنازل.