فرنسا تستعد لإطلاق خطة طوارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور اليوم الخميس إن بلاده ستعلن في الأيام المقبلة عن تدابير موجهة للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.
وأضاف أن الحكومة تجهز لإجراءات لدعم قطاعات تضررت بشدة بسبب ارتفاع التكلفة بما يشمل شركات نقل البضائع وشركات صيد الأسماك التي تعاني من صعوبات في سداد فواتيرها.
وتابع ليسكور في مقابلة مع محطة آر.تي.إل الفرنسية “سنعلن في الأيام القليلة المقبلة عن إجراءات جديدة”، وفق وكالة “رويترز”.
واستكمل “اتخذنا بالفعل خطوات لصالح سائقي المسافات الطويلة، لكننا سنفعل ذلك مرة أخرى بطريقة موجهة”.
كما قال ليسكور إنه دعا إلى اجتماع مع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ووزراء الطاقة ومحافظي البنوك المركزية يوم الاثنين لمناقشة الوضع.