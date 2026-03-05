Icon

فرنسا تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية بالشرق الأوسط

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٧ مساءً
فرنسا تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية بالشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

قالت هيئة أركان القوات الفرنسية، اليوم الخميس، إنه تم السماح بوجود طائرات أمريكية في قواعد فرنسية في الشرق الأوسط “بصورة مؤقتة”، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأوضحت متحدثة باسم هيئة الأركان : “في إطار علاقاتنا مع الولايات المتحدة، تم السماح بوجود طائراتها بصورة مؤقتة في قواعدنا” في المنطقة، وفقا لـ”العربية”.

وتابعت أن “هذه الطائرات تساهم في حماية شركائنا في الخليج”، في وقت تردّ إيران على الهجوم عليها بشن ضربات على دول الخليج.

