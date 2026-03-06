فرنسا تعتزم نشر حاملة مروحيات في الشرق الأوسط

أعلنت فرنسا، الجمعة، عزمها نشر حاملة مروحيات برمائية إضافية في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب حاملة الطائرات “شارل ديغول”، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها العسكري في ظل التصعيد المرتبط بالحرب مع إيران.

ووفقاً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، يأتي هذا التحرك ضمن إجراءات دعم وتعزيز القوات التي سبق أن دفعتها باريس إلى المنطقة خلال الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وقالت متحدثة باسم القوات المسلحة الفرنسية إن حاملة مروحيات برمائية يجري نشرها في البحر المتوسط لدعم القدرات العسكرية الفرنسية في سياق التطورات الجارية في المنطقة، مؤكدة ما أوردته صحيفة “لو مارين” بشأن هذه الخطوة.

وذكر التقرير أن حاملة المروحيات “تونير” (الرعد) غادرت الجمعة قاعدتها البحرية الرئيسية في ميناء تولون جنوب فرنسا، ترافقها فرقاطة عسكرية، في طريقها إلى شرق المتوسط.

وتتواجد بالفعل حاملة مروحيات فرنسية أخرى في الشرق الأوسط ضمن مهمة مختلفة، ما يعني أنه مع وصول حاملة الطائرات “شارل ديغول” المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون ثلاث من أكبر القطع البحرية الحربية التابعة للبحرية الفرنسية منتشرة في محيط منطقة الصراع.

ويُذكر أن فرنسا سبق أن نشرت حاملة مروحيات قبالة السواحل اللبنانية عام 2024، تحسباً لاحتمال تنفيذ عمليات إجلاء لمواطنيها في ظل المواجهات التي شهدتها المنطقة آنذاك بين إسرائيل وميليشيا حزب الله المدعومة من إيران.