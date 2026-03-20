فطرة العيد.. موائد تجمع العائلات وتبهج الأطفال في صباح العيد

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
فطرة العيد.. موائد تجمع العائلات وتبهج الأطفال في صباح العيد
المواطن - واس

تمثّل فطرة العيد أحد أبرز المشاهد الاجتماعية التي يحرص عليها المجتمع في مختلف مناطق المملكة، إذ يجتمع أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء في صباح العيد حول موائد تتزين بأطباق تقليدية ارتبطت بهذه المناسبة، في أجواء يسودها الفرح والتواصل وتبادل التهاني.

ومع انبلاج صباح العيد وعودة المصلين من صلاة العيد، تبدأ الأسر في استقبال الضيوف وتبادل الزيارات، حيث تتحول المنازل إلى محطات للالتقاء العائلي، يجتمع فيها الكبار والصغار، وتتجدد فيها العلاقات الاجتماعية التي تعزز قيم الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
فطرة العيد ولبس الجديد مظاهر تجمع الأهل والأقارب بمختلف المناطق

فطرة العيد ولبس الجديد مظاهر تجمع الأهل والأقارب بمختلف المناطق

وأكد المرشد السياحي سامي الحارثي أن فطرة العيد تعد مناسبة ينتظرها الأطفال بشكل خاص، لما تحمله من أجواء البهجة والمرح، وارتباطها بتوزيع العيديات والاحتفاء بقدوم العيد في أجواء أسرية دافئة، موضحًا أن فطرات العيد تتنوع من منطقة إلى أخرى، حيث تتعدد الأطباق التي تُقدّم في صباح العيد بحسب العادات المحلية والموروثات الغذائية لكل منطقة، حيث تحضر بعض المناطق أطباق الأرز واللحوم والأكلات الشعبية التي توارثتها الأجيال، فيما تبرز في مناطق أخرى الحلويات التقليدية والمعجنات والقهوة السعودية والتمر والعسل والسمن والمعجونة والعريكة والفته والملة بوصفها عناصر أساسية على موائد العيد.

وأشار الحارثي أن هذه العادات الاجتماعية تعكس حضور العيد في الذاكرة الثقافية للمجتمع، وتُستعاد فيها ملامح الفرح الجماعي الذي يجمع الناس في صباح العيد، لتبقى فطرة العيد إحدى أبرز الصور التي تعبّر عن روح هذه المناسبة وما تحمله من معاني الألفة والسرور بين أفراد المجتمع.

