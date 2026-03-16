فلكية جدة: فجر الثلاثاء ظهور خافت لقمر رمضان

يترقب عشاق السماء مع اقتراب رحيل شهر الصيام مشهدًا خلابًا في فجر يوم الثلاثاء 28 رمضان حيث يمكن رصد “هلال نهاية الشهر” وهو يزين السماء قبل شروق الشمس بوقت قصير.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الهلال النحيل سيظهر في الأفق الشرقي وتحديدًا إلى الأعلى جهة اليمين من نقطة شروق الشمس، وتعد هذه “الفرصة الذهبية” والأخيرة لرؤيته بوضوح وسهولة في جميع أرجاء الوطن العربي قبل أن يقترب أكثر من وهج الشمس ويدخل في مرحلة المحاق.

وبيّن أنه لا يحمل هذا المشهد قيمة فلكية فحسب بل يلامس وجدان الصائمين، فقد ارتبط القمر في الذاكرة بليالي رمضان الروحانية، ومع ظهوره خافتًا في فجر الأيام الأخيرة يبدو كأنه يودع تلك الليالي التي امتلأت بالعبادة في لحظة تأمل تستحضر جمال الشهر وتمامه قبل أن يطوي صفحاته، لافتًا إلى أنه في صباح يوم الأربعاء 29 رمضان يزداد اقتراب القمر من وهج الشمس، حيث تصبح استطالته الزاوية صغيرة جدًّا ويكون الجزء المضيء منه بالغ الضآلة كهلال شديد النحافة، كما يكون ارتفاعه فوق الأفق قبل شروق الشمس منخفضًا، ويتزامن ظهوره مع ازدياد سطوع الفجر؛ مما يؤدي إلى طمس ضوئه الخافت، لذلك تصبح رؤيته بالعين المجردة شبه مستحيلة مقارنة باليوم السابق.

وأفاد أبو زاهرة أن الستار يُسدل فلكيًّا على الشهر الفضيل يوم الخميس 30 رمضان حين يصل القمر إلى منزلة الاقتران لشهر شوال في تمام الساعة 04:23 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي هذه اللحظة يجتمع القمر والشمس على خط طول سماوي واحد لينهي بذلك رحلته في سماء رمضان ويستعد لميلاد هلال العيد إيذانًا ببداية الشهر الجديد.