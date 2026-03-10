فلكية جدة: قمر رمضان في تربيعه الأخير الليلة

يُرصد القمر في طور التربيع الأخير لشهر رمضان المبارك بعد منتصف الليل اليوم، حيث يبدو تقريبًا نصفه مضاءً والنصف الآخر مظلمًا في مرحلة تكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر القمري.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن فترة التربيع الأخير تعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جدًا على طول خط الفصل بين الجزء النهاري والمظلم بفضل تداخل الضوء والظلال، مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد ويجعل الرصد والتصوير الفوتوغرافي تجربة مميزة.

وأفاد أنه بعد منتصف الليل سيستمر القمر في الارتفاع ليصبح عاليًا في السماء مع بداية شروق شمس الأربعاء 11 مارس 2026 ويظهر خلفية السماء مضاءة بالضوء الأزرق للفجر، وفي هذه المرحلة يمكن مراقبة القمر باستخدام المنظار قبل أن يغرب عند الظهر بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن مراقبة القمر في طور التربيع الأخير توفر أيضًا فرصة لفهم أفضل لدورة أطواره، ويمكن ملاحظة كيف تتغير الإضاءة والشكل خلال الشهر القمري من التربيع الأخير إلى الهلال ثم المحاق، وهذه الملاحظة العملية تساعد على استيعاب ديناميكيات حركة القمر وتأثير أشعة الشمس على سطحه.

وأفاد أبو زاهرة بأن متابعة القمر بهذه الطريقة توضح تغير الإضاءة لتكشف عن أطوار القمر المختلفة، مما يجعل كل ليلة رصد تجربة علمية غنية بالمعلومات، لافتًا النظر إلى أنه خلال الأيام القادمة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس تدريجيًا حتى يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرى قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله منزلة الاقتران لشهر شوال 1447.