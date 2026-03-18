فيصل بن فرحان: إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن الاجتماع التشاوري بالرياض لوزراء دول عربية وإسلامية، أدان الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وقال وزير الخارجية، في المؤتمر الصحفي في ختام اجتماع وزاري تشاوري لدول عربية وإسلامية بالرياض، إن إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى إلى تآكل الثقة به.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان أن “إيران خططت بشكل مسبق للاعتداءات، والاعتداءات ستزيد من عزلة إيران”.

وأضاف وزير الخارجية، أن الاجتماع التشاوري أكد أن على إيران وقف دعم الوكلاء فوراً.

وقال وزير الخارجية : “إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة”.