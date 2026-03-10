توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض #يهمك_تعرف | التأمينات: التسجيل إلزامي للموظفين والعاملين في هذه الحالة فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم العلم” البيت الأبيض: السفن الحربية يمكن أن ترافق ناقلات النفط بمضيق هرمز بوتين يدعو الرئيس الإيراني لـ “احتواء سريع للتصعيد” في المنطقة حرس الحدود.. يقظة دائمة وعطاء متواصل فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.