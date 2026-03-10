فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.