Icon

توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض Icon #يهمك_تعرف | التأمينات: التسجيل إلزامي للموظفين والعاملين في هذه الحالة Icon فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة Icon اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم العلم” Icon البيت الأبيض: السفن الحربية يمكن أن ترافق ناقلات النفط بمضيق هرمز Icon بوتين يدعو الرئيس الإيراني لـ “احتواء سريع للتصعيد” في المنطقة Icon حرس الحدود.. يقظة دائمة وعطاء متواصل Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي Icon هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 Icon مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٠ مساءً
فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي

البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية
السعودية

السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في...

السعودية
البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات الإيرانية
العالم

البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات...

العالم
فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات...

أخبار رئيسية
البحرين: تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم
العالم

البحرين: تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة...

العالم
البحرين: إخماد حريق محدود اندلع بإحدى وحدات مصفاة بابكو إنرجيز جراء هجوم إيراني
العالم

البحرين: إخماد حريق محدود اندلع بإحدى وحدات...

العالم
مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين
السعودية

مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت...

السعودية
السعودية تدين وتستنكر محاولة استهداف إيران لتركيا وأذربيجان
السعودية

السعودية تدين وتستنكر محاولة استهداف إيران لتركيا...

السعودية
البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
العالم

البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة...

العالم