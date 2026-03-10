Icon

السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي
المواطن - فريق التحرير

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال مناقشة مجريات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

