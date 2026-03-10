فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال مناقشة مجريات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.