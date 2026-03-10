فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي

مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد جرير البجلي ويحافظ على إرث يعود لأكثر من 1400 عام مجلس الوزراء يوافق على تسمية عام 2026م بـ “عام الذكاء الاصطناعي” مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10930.05 نقطة اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم الإمارات تدمّر 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة القمح القصيمي.. كنز غذائي ومحصول إستراتيجي في حياة الإنسان الزيارات الرمضانية في المدينة المنورة.. عادة اجتماعية تُحيي ليالي رمضان ربيع أكثر حرارة في السعودية.. والأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى مايو أمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية حتى المساء
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
وجرى خلال الاتصال مناقشة مجريات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.