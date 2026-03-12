قطار الحرمين: زيادة عدد الرحلات بين المدينة المنورة ومكة المكرمة

يُجسّد البرنامج التشغيلي لرحلات قطار الحرمين السريع نموذجًا متقدمًا لكفاءة نقل ملايين المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وانتظام مواعيد الرحلات، بما يواكب كثافة أعداد الزائرين وتيسير انتقالهم بين الحرمين الشريفين خلال وقت وجيز بيسر وأمان.

وأكد رئيس الاتصال المؤسسي بشركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” حسام الشهري حرص الشركة على مواكبة زيادة أعداد المعتمرين والزائرين في موسم رمضان بزيادة عدد رحلات القطار بين مختلف محطاته، لنقل أكبر عدد ممكن من المسافرين إلى وجهاتهم لا سيما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبينًا أن الشركة تنفّذ خطة تشغيلية متكاملة تعدّ الأكبر من نوعها لقطار الحرمين السريع؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للرحلات إلى أعلى مستوياتها، وتسهيل تنقل ضيوف الرحمن الكرام بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بكل يسر وأمان.

وأوضح الشهري في حديثه لـ”واس” من محطة القطار بالمدينة المنورة أن الخطة شملت تشغيل أكثر من (3,662) رحلة خلال شهر رمضان، توفّر ما يزيد على (1.7) مليون مقعد لنقل المسافرين والزوار والمعتمرين عبر مختلف محطات قطار الحرمين السريع، مما يتيح خيارات تنقل مرنة ومتعددة على مدار اليوم، ويقلل من أوقات الانتظار في أوقات الذروة.

وأفاد، أنه تم رفع عدد الرحلات اليومية خلال العشر الأواخر من رمضان إلى أكثر من (140) رحلة يوميًا، لمواكبة الزيادة الملحوظة في أعداد المعتمرين والزوار خلال هذه الفترة، مؤكدًا مواصلة قطار الحرمين السريع تقديم دوره الريادي في ربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، مرورًا بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كم/ساعة، مما يجعل الرحلة بين المدينتين المقدستين تستغرق نحو ساعتين فقط، في بيئة مريحة وآمنة.

وأضاف الشهري أن الفرق التشغيلية والفنية لشبكة قطار الحرمين السريع تعمل على مدار الساعة لرفع الجاهزية التشغيلية إلى أعلى درجاتها، وضمان انسيابية الحركة، والالتزام التام بأعلى معايير السلامة وجودة الخدمة المقدمة للمسافرين، مشيرًا إلى توقيع “سار” مؤخرًا اتفاقية لشراء 20 قطارًا جديدًا من شركة “تالجو” الإسبانية الرائدة ضمن سعيها المستمر لتطوير الأسطول، لتُضاف إلى الأسطول الحالي الذي يضم 35 قطارًا، بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للمسافرين ودعم خدمة ضيوف الرحمن، ومواكبة الطلب المتزايد على الرحلات في المواسم القادمة، مؤكدًا التزام “سار” الكامل بخدمة ضيوف الرحمن بأفضل صورة ممكنة.

وامتزجت مشاعر المسافرين عبر قطار الحرمين السريع الذين التقتهم “واس” في محطة القطار بالمدينة المنورة بالامتنان والرضا لما يوفّره القطار من راحة، وتيسير تنقلهم بين الحرمين الشريفين بسهولة وأمان، وأجمعوا أن التنقل عبر القطار يمثّل خيارًا مفضّلًا لديهم بفضل السرعة، والراحة، ودقة مواعيد تسيير الرحلات، وزمن وصولها رغم كثافة الطلب وعدد الرحلات خلال العشر الأواخر من رمضان.