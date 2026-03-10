قطار الحرمين يرفع عدد الرحلات اليومية في العشر الأواخر إلى أكثر من 140 رحلة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عن رفع عدد الرحلات اليومية لقطار الحرمين السريع إلى أكثر من 140 رحلة يوميًّا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، ضمن خطتها التشغيلية المعتمدة لموسم رمضان، وبما يتواكب مع الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار خلال هذه الفترة التي تشهد ذروة الحركة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت “سار” أن خطة الموسم تشمل تشغيل 3,662 رحلة بطاقة استيعابية تتجاوز 1.7 مليون مقعد، بما يوفر خيارات تنقل مرنة ومتعددة على مدار اليوم، ويسهم في تسهيل حركة ضيوف الرحمن وتقليل زمن الانتظار خلال أيام الكثافة العالية, ويُعد قطار الحرمين السريع من أبرز مشاريع النقل في المنطقة، إذ يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، مما يختصر زمن الرحلة بين المدينتين إلى نحو ساعتين فقط، ويتميز القطار بمستوى عالٍ من الراحة، ومقاعد مهيأة لرحلات المسافات المتوسطة، إضافة إلى أنظمة تشغيل حديثة تعزز الاعتمادية والانضباط في المواعيد، فضلًا عن مرافق خدمية متكاملة داخل المحطات تسهم في توفير تجربة تنقل سلسة وآمنة.

وبيّنت الخطوط الحديدية السعودية أن رفع عدد الرحلات يأتي استنادًا إلى مؤشرات الطلب الموسمية، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة وجودة الخدمة، ورفع جاهزية الفرق التشغيلية والميدانية على مدار الساعة لضمان استمرارية الأداء بكفاءة خلال موسم يشهد كثافة مرتفعة في الحركة.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور “سار” في تمكين منظومة نقل حديثة وموثوقة، تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بين المدينتين المقدستين بكل يسر وطمأنينة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى تعزيز كفاءة الربط ورفع جودة منظومة النقل في المملكة.