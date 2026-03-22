قطر: استشهاد 3 من منسوبي القوات المسلحة ورائد تركي ضحايا الطائرة المنكوبة

نشرت وزارة الدفاع القطرية، أسماء ضحايا الطائرة المنكوبة في المياه الإقليمية قبالة سواحل قطر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الدفاع قولها: “وزارة الدفاع تعلن أنه في إطار عمليات البحث والانقاذ المستمرة عن طاقم وأفراد الطائرة المروحية المخصصة لنقل الأفراد التي سقطت فجر اليوم في المياه الإقليمية للدولة، فقد تأكد استشهاد كل من النقيب (طيار) مبارك سالم دواي المري، والرقيب فهد هادي غانم الخيارين، والوكيل عريف محمد ماهر محمد من منتسبي القوات المسلحة القطرية، والرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية”.