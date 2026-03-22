قطر: استشهاد 3 من منسوبي القوات المسلحة ورائد تركي ضحايا الطائرة المنكوبة

ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز” مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض
نشرت وزارة الدفاع القطرية، أسماء ضحايا الطائرة المنكوبة في المياه الإقليمية قبالة سواحل قطر.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الدفاع قولها: “وزارة الدفاع تعلن أنه في إطار عمليات البحث والانقاذ المستمرة عن طاقم وأفراد الطائرة المروحية المخصصة لنقل الأفراد التي سقطت فجر اليوم في المياه الإقليمية للدولة، فقد تأكد استشهاد كل من النقيب (طيار) مبارك سالم دواي المري، والرقيب فهد هادي غانم الخيارين، والوكيل عريف محمد ماهر محمد من منتسبي القوات المسلحة القطرية، والرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية”.